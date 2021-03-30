Отец двоих детей и единственные сыновья: попрощались с военными, погибшими около Шумов

В родных местах 4 погибших на Донбассе военных объявили траур. Проводить в последний путь украинских защитников приходят даже люди, которые их не знали лично.

О семьях погибших воинов рассказывает Obozrevatel.

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Четверо украинских военных погибли неподалеку от населенного пункта Шумы в результате коварных действий российских оккупационных войск. 26 марта военные вышли обезвредить мины, которые к украинским позициям подбросили террористы, и в одного из саперов попал вражеский снайпер. Спасать его вышла эвакуационная группа, но в итоге они оказались в засаде. В течение полутора часов продолжался вражеский обстрел с соседних высот.

43-летний кадровый военный, участник миротворческих операций подполковник Сергей Коваль с первых дней российской агрессии на Донбассе командовал отрядом по поиску и обезвреживанию взрывных устройств. 27 лет военной службы посвятил Вооруженным Силам Украины. Прошел путь от командира взвода разминирования до командира отряда. Неоднократно награжден ведомственными наградами.

Автор: facebook.com/UkrainianLandForces Подполковника Сергея Коваля похоронили 29 марта

Уроженец села Рихта Хмельницкой области, жил с женой и детьми в Каменец-Подольском. Без отца остались 4-летняя дочь и 17-летний сын.

"Очень заботливый отец. Спокойный, выдержанный, с достоинством. Многие отсиживаются дома или в штабах, а он был именно на фронте. Воевал и переживал за молодых бойцов. Очень жаль", - рассказал Николай, сослуживец подполковника Коваля.

Люди, знавшие Сергея с детства, вспоминают, что он был положительным и очень жизнелюбивым.

"Всегда ответственный, справедливый, с уважением относился к девочкам и к учителям. Он еще в школе хотел стать военным. У нас очень дружный класс, и после окончания мы собирались вместе каждый год. Сергей не пропускал ни одной встречи и всегда был тамадой на этих мероприятиях", - говорит Наталья.

Похоронили подполковника Сергея Коваля 29 марта на Аллее Славы городского кладбища в Каменец-Подольском.

Автор: facebook.com/UkrainianLandForces Подполковника Сергея Коваля похоронили на Аллее героев городского кладбища

26-летний Сергей Гайченко - уроженец села Михайловка Днепропетровской области. Его мать Ольга Ивановна много лет работала в сельском детском саду. В родном селе работает и младший брат. Родные очень тяжело переживают гибель Сергея.

После окончания школы Сергей учился в техникуме, а в 2015-м был призван в ВСУ. Службу проходил в Киевском отдельном Президентском полку, участвовал в параде ко Дню Независимости Украины. Подписать контракт и пойти защищать Украину от оккупантов Сергей решил сам.

Автор: facebook.com Сергей Гайченко

"Он сам вызвался идти воевать, может, кто и отсиживается, не хочет идти на фронт, а Сергей сказал: "Кто, кроме меня, поможет там?" И вот он по жизни такой был, всегда первый бросался помогать. В тот день, насколько мы знаем, он первым пошел выручать своих товарищей, и его убил снайпер. Для нас это большая потеря", - рассказал директор местной школы Вадим Сафроненко.

Похоронили Сергея Гайченко 30 марта на михайловском сельском кладбище.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником

В этот же день в городе Дубровицы на Ровенщине прощаются с 27-летним Максимом Абрамовичем. Он был единственным сыном у матери, которая воспитывала его сама. Она работала медиком, но уже много лет ездит на заработки в Европу.

"Максим был лучшим человеком во всем мире. Сейчас весь город в трауре, даже люди, которые не знали его при жизни, горюют по нему. Абрамушка, покойся с миром", - написала его знакомая Юля.

Автор: facebook.com/ Максим Абрамович

После школы Максим Абрамович закончил Харьковскую академию внутренних дел и сразу после обучения в 2017-м впервые подписал 3-летний контракт и отправился на фронт. После освобождения в 2020-м съездил в Одессу, отправился на заработки в Европу. И быстро вернулся, поняв, что это не его судьба.

"Он сказал, что будет заниматься тем, что умеет. И подписал новый контракт. Помню, что в феврале у нас была встреча выпускников, как раз 10-летие. Но Максим приехать не смог, он уже был в учебке. И примерно 15 февраля их отправили в зону АТО", - рассказал Григорий.

Мама Максима была против, но он пообещал, что отправляется ненадолго, максимум на полгода. Но успел прослужить чуть больше месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские наемники провоцируют обострение на Мариупольском и Авдеевском направлениях - штаб

47-летний сапер Сергей Барнич был родом из Калуша Ивано-Франковской области. У Сергея остались пожилые родители.

Автор: facebook.com У Сергея Барнича остались пожилые родители

"Мои соболезнования родителям, которые любили, переживали, молились и гордились своим сыночком. Плачу вместе с вами. Вечная память вашему сыночку-герою", - написала знакомая семьи Леся Емец.

В прошлом году Барнич был награжден грамотой калушского мэра и медалью "За честь и патриотизм".

30 марта Верховная Рада Украины проведет 3 внеочередных заседания. В частности, парламентарии дополнительно рассмотрят вопрос о смерти 4 украинских военных на Донбассе.