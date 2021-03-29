В Верховной Раде проведут внеочередное заседание в связи с погибшими на Донбассе

Власть вне рассмотрит вопрос о смерти 4 военных. Фото: slovoidilo.ua

30 марта Верховная Рада Украины проведет 3 внеочередных заседания. В частности, парламентарии дополнительно рассмотрят вопрос о смерти 4 украинских военных на Донбассе.

"Планируется три внеочередных. Хотим рассмотреть постановление ВРУ о гибели украинских военных в пятницу, 26 марта", - говорит нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа.

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3 дня назад на востоке Украины погибло 4 военных. Стали известны имена 3 погибших героев: Сергей Коваль, Сергей Барнич и Максим Абрамович.

Вблизи поселка Шумы на Донбассе российские войска обстреляли из минометов украинские позиции. Из-за обстрела погибли 4 украинских военнослужащих, среди них 27-летний Максим Абрамович из поселка Дубровица Ровенской области.