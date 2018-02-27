Освобожденный из плена ультрас рассказал, почему выходил на протесты и попал "на подвал"

"Сдал телефон в ремонт, там нашли чип для прослушивания" - рассказ экс-пленного боевиков. Фото: Informator.media

К протесту подтолкнуло то, что начали говорить, будто на оккупированных территориях нет проукраински настроенных людей.

Освобожденный из плена боевиков Артем Ахмеров поделился воспоминаниями в интервью для Gazeta.ua.

"Мы решили показать, что здесь есть такие люди. Которые незапуганные и не боятся открыто выражать свои протесты", - рассказал он.

Парень поступил в футбольный сектор "Зари", которая отмечалась проукраинскими взглядами.

"С нашей сектора "Зари" несколько человек ушло воевать за террористов. Один парень был в конце 2013 года подписан на движение. За некоторые провинности его отстранили. Он решил перейти к террористам. А другой, очень странно, с такой жизненной позицией был, а зимой 2014 начал тусить с местным антимайданом. В их "самообороне" был. Впоследствии воевал. Но дело в том, что на начало боевых действий ему было полных 14 лет. Ему дали в руки оружие. Не знаю, что их сподвигло перейти", - рассказал Артем.

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По словам парня, в плен к боевикам он попал случайно.

"Это произошло 10 октября 2016. В центре города на театральной площади, проводили митинг. Я не знал целей митинга. Пошли туда, потому что там выступали творческие коллективы. К нам сразу подошли работники МГБ в штатском", - вспоминает Ахмеров.

По его словам, боевики представились полицией.

"Сказали отдать телефоны и паспорта и пройти за ними. Мы отошли в сторону, за "дом правительства", там нас окружили. Сказали, что нас задерживает министерство "госбезопасности" и мы поедем, просто пообщаемся. Посадили в микроавтобус, повезли в здание бывшего СБУ ", - добавил он.

После задержания ребят развели по разным кабинетам.

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"Начался допрос. У Влада Овчаренко нашли его страницу в Twitter, с группой "Луганская хунта". Они не знали этого. Следили за группой, но не знали, что это Влад. Попали пальцем в небо. На следующий день задержали еще нескольких ребят. Тогда всплыло видео с сожженным флагом", - отметил Ахмеров.

По словам задержанного, он не знал мотивов ареста.

"Видео действительно всплыли лишь на следующий день. Возможно, они действительно хотели просто поговорить, но нашли Twitter Власть и переписку с военными. В тот же день возбуждено уголовное дело по факту "государственная измена". На следующий день еще и инкриминировали "надругательство" за сожженный флаг. "Факты" были объединены в одно дело. В моем телефоне ничего не нашли. Его вернули. Он не представлял ценности. Когда приехал в Киев с ним были определенные проблемы. Сдал его в ремонт, там нашли чип для прослушивания", - добавил он.

21-летнего Владислава Овчаренко и 20-летнего Артема Ахмерова в Луганске за то, что они жгли флаги ЛНР и фотографировались с символикой цветов украинского флага. Позже их приговорили к колонии строгого режима за "шпионаж в пользу Украины".