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пятница, 28 июня 2019 17:11

Освобожденных из плена украинцев встретили в Киеве: видео

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Освобожденных из плена украинцев встретили в Киеве: видео
Освобожденные из плена Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов прибудет в Киев. Фото - REUTERS

Четверо украинцев, находившихся в плену в отдельных районах Донецкой и Луганской областей прибыли в Киев. Их встретили в аэропорту "Жуляны".

В результате переговоров вернулся военный Дмитрий Великий. Его взяли в плен 11 сентября 2016. Впоследствии приговорили к 15 годам лишения свободы якобы за терроризм. Яков Веремейчик, которого боевики взяли в плен 25 мая 2018, на него боевики завели несколько уголовных дел.

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Третий освобожденный военный - Максим Горяинов, старшина 53 ОМБр. Его взяли в плен 25 мая 2019 и уже успели провести суд, который назначил бойцу 15 лет лишения свободы.

Освобожденный из плена также Эдуард Михеев. Его взяли в плен 16 октября 2017, осудили якобы за госизмену до 12 лет лишения свободы.

Договоренность о передаче находящихся в ОРДЛО украинцев была достигнута в Минске во время переговоров нардепа Виктора Медведчука с главарями ЛДНР Денисом Пушилиним и Леонидом Пасичником.

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