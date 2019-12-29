Освобождение пленников: кто может вернуться домой

Сегодня может произойти освобождение незаконно удерживаемых украинский на оккупированных РФ территориях Донбасса.

Процедура будет проходить на пункт пропуска "Майорское".

9 декабря 2019 в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России,, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".

По данным Службы безопасности Украины, более 250 человек находятся в плену боевиков на временно оккупированной Донбассе состоянию на 18 декабря 2019 года.

О ком есть информация

Российское телевидение сделало сюжеты с украинскими военными, которых могут уволить. на кадрах видно:

Василий Жемелинський - военный 57-й бригады ВСУ, попал в плен боевиков ДНР 17 февраля 2018 года под песком.

Борис Пундор - один из восьми военнослужащих 43 отдельного батальона "Патриот", которые попали в плен, заехав грузовиком на неподконтрольную украинской власти территорию 22 мая 2019-го.

Автор: Россия1 Пленники Василий Жемелинский (слева) и Борис Пундор (справа) попали в российское телевидение

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15 декабря в российской программе "Вести недели" показали украинских бойцов Александра Коринькова, Сергея Глондара и танкиста Богдана Пантюшенка.

Старшина Глондар и младший сержант Кориньков попали в плен 16 февраля 2015 года, когда выполняли боевую задачу в районе Дебальцево.

Танк Пантюшенко подбили под Донецком в январе 2015 года во время боя.

Освободить могут бойца 43 отдельного батальона "Патриот" Кима Дуванова. В мае 2019-го автомобиль с бойцами сбился с маршрута и заехал на оккупированную территорию.

Начальника инженерной службы 8-го полка спецназначения майор Сергей "Фугас" Иванчук может также вернуться домой. 5 февраля 2017 года вместе со своим подчиненным, сержантом Иваном Деевым он попал в плен.

Домой может вернуться боец 24-й отдельной механизированной бригады Роман Онищук. Он попал в плен 15 июня 2015 на Луганщине.

Вернуть в Украину могут журналиста Станислава Асеева. Также освободится может блогер Олег Галазюк, который писал под псевдонимом "Мирослав Толковый".

Кого освободил суд в Украине

Россиянин Руслан Гаджеев - кадровый танкист. Его схватили на поле боя под Санжаровкой Донецкой области. Также могут передать бойца группировки ЛНР Олега Доронина - его задержали в 2015 году во время боя за Попасную на Луганщине.

Могут отпустить Николая Рубана - человека, который в 2014 году взорвал блокпост украинских бойцов. Принес бойцам трехлитровую банку меда со взрывчаткой.

Так называемых "харьковских партизан" Владимира Дворникова, Виктора Тетюцького и Сергея Башлыкова отпускают до ДНР. Их Фрунзенский райсуд Харькова приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества за теракт в Харькове 2015 года, когда погибли два человека.

Отдают 11 подозреваемых в совершении террористических актов в Одессе: Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко, Екатерину Фотеву, Владимира Лакея, Сергея Долженкова и еще 5 причастных к событиям в Одессе 1-2 мая 2014 года.

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В список на обмен попал бразильский наемник Рафаэль Лусварги, который воевал против Украины на стороне боевиков ДНР.

Суд в Днепре освободил для обмена спортсменку Дарью Мастикашеву и Александра Каратая. Их подозревают в государственной измене, незаконном обращении с оружием. По версии следствия, в 2017 году они организовали выезд в Россию участников боевых действий в Донбассе под предлогом работы на строительных объектах.

Отдадут российского шпиона Сергея Соколова, который в городе Каменском построил разветвленную шпионскую сеть

Мариупольских террористов Евгения Дружинина, Александра Стрельниковича, Виктора Скрипника и Вячеслава Бирюкова. Они в 2014 году штурмовали отделение милиции города весной 2014-го.

Хотят отдать донецкого фермера Николая Бутрименка, что в 2014-м здал боевикам украинских спецназовцев. Его Ореховский районный суд Запорожской области передал СБУ.

В списки внесли двух осужденных боевиков ЛНР - Валерия Ефименка и Дениса Петрова.

Ефименко в начале апреля 2014 создал незаконный батальон под названием "Леший". Петров, по версии следствия, осуществлял сбор и передачу информации, связанной с перемещениями и мест дислокации подразделений ВСУ.

27 декабря Дзержинский райсуд Харькова освободил из-под ареста Максима Мисяка, обвиняемого в трех убийствах.

Непростое дело "беркутовцев"

Поздно вечером 28 декабря Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения для обвиняемых в убийстве 48 человек бывших бойцов спецподразделения "Беркут". Подозреваемых Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру и Александра Маринченко могут обменять.

"Обмены пленными - это попытка сузить конфликт и найти понимание, но как обмен людей, совершивших уголовные преступления К военного конфликта, каким образом это сужение? Это наоборот расширение конфликта, это попытка Российской Федерации вмешаться во внутренние украинские дела и принимать решение нашего суд прямо сейчас ", - заявила на суде Евгения Закревская, адвокат родственников Героев Небесной сотни.

Автор: 5 канал Заблокировано Лукьяновское СИЗО в Киеве в ночь на 29 декабря

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После изменения обвиняемым пресечения по делу о расстрелах на Майдане судебное разбирательство будет продолжено, сообщила прес-служба Генпрокуратуры.

В 2014 и 2015 годах РФ дала гражданство экс-командиру роты "Беркута" Дмитрию Садовнику и 9 экс-бойцам спецроты, обвиняемым в расстреле 48 активистов\ в феврале 2014 года. Также в российской полиции работает бывший заместитель командира полка особого назначения "Беркут" Сергей Кусюк.

11 украинских политзаключенных и 24 моряка вернулись из России в Украину в рамках обмена пленными между двумя государствами 7 сентября.