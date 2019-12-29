Следствие против эксберкутовцев продолжится

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Судебное разбирательство по обвинению в деле о расстрелах на Майдане будет продолжено.

"После изменения обвиняемым меры пресечения судебное разбирательство будет продолжено, а они будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда.

В случае невыполнения обвиняемыми обязанностей и установления обстоятельств, что обвиняемые скрываются от суда с целью уклонения от уголовной ответственности, судом будет принято решение об объявлении их в розыск.

После объявления обвиняемых в межгосударственный и/или международный розыск может быть принято решение о проведении заочного уголовного производства", говорится в сообщении ГПУ.

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Апелляционный суд Киева в субботу вечером изменил меру пресечения пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам на личное обязательство.

Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин до этого находились под стражей, а Сергей Тамтура и Александр Маринченко - под ночным и круглосуточным домашним арестом.

С 27 декабря Киевский апелляционный суд рассматривал апелляции на продолжение мер 5 экс-беркутовцам, которых обвиняют в расстрелах во время Майдана в 2014 году. В ходе заседания прокурор Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен.