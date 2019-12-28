Журналистов не будет на обмене пленными - штаб ООС

Журналистам запретили присутствовать при обмене пленными. Фото: Chesk

Журналистов не допустят на обмен пленными, который пройдет в воскресенье, 29 декабря.

Фото и видеоматериалы предоставит аппарат президента, сообщил спикер штаба ООС Виталий Саранцев, передает LB.ua.

По его словам, на событие представители штаба ООС попасть не смогут. Также на обмен не допустят гражданских журналистов.

"Работа прессы на этом мероприятии не предусмотрена. К сожалению. Не будем ни мы, ни вы. Это не наше решение. Мы это мероприятие только обеспечиваем - даем техническую помощь, медицинскую, охрану. Решение принимают не в штабе ООС", - подчеркнул Саранцев.

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Обмен пленными между Украиной и временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей пройдет 29 декабря по формуле "всех установленных на всех установленных". Украина выдаст 87 человек, ЛНР и ДНР - 55.