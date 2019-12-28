Журналистов не будет на обмене пленными - штаб ООС

 
Ексклюзивы
1/5
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 54
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
1 Просмотров: 3015
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 135
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 6849
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6120
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 954
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 396
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 3132
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2142
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3366
Фото
Все фото
3
6
8
3
5
Суд отпустил обвиняемого в трех убийствах
Суд отпустил обвиняемого в трех убийствах
Как в исправительной колонии: состояние больницы в ЛНР напугал пациентов
Как в исправительной колонии: состояние больницы в ЛНР напугал пациентов
В лесу и в болоте: как испытывают бронетехнику для Вооруженных сил
В лесу и в болоте: как испытывают бронетехнику для Вооруженных сил
Морпехи опробовали новую машину для командования
Морпехи опробовали новую машину для командования
&quot;Только зашли в зону ООС&quot;: в бою погиб воин 93-й бригады Герман Соловьев
"Только зашли в зону ООС": в бою погиб воин 93-й бригады Герман Соловьев
Видео
Все видео
Украинские защитники похвастались боевой елкой
Украинские защитники похвастались боевой елкой
Избили, потому что много знала вийськовослужбовиця из Одессы раскрыла хищение части
Избили, потому что много знала вийськовослужбовиця из Одессы раскрыла хищение части
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Вражеский бункер стал укрытием для наших бойцов на Донбассе
Вражеский бункер стал укрытием для наших бойцов на Донбассе
Интервью
1/5
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 54
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 279
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1089
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3366
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3384
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
Просмотров: 342
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
суббота, 28 декабря 2019 20:06

Журналистов не будет на обмене пленными - штаб ООС

  Комментировать
Журналистов не будет на обмене пленными - штаб ООС
Журналистам запретили присутствовать при обмене пленными. Фото: Chesk

Журналистов не допустят на обмен пленными, который пройдет в воскресенье, 29 декабря.

Фото и видеоматериалы предоставит аппарат президента, сообщил спикер штаба ООС Виталий Саранцев, передает LB.ua.

По его словам, на событие представители штаба ООС попасть не смогут. Также на обмен не допустят гражданских журналистов.

"Работа прессы на этом мероприятии не предусмотрена. К сожалению. Не будем ни мы, ни вы. Это не наше решение. Мы это мероприятие только обеспечиваем - даем техническую помощь, медицинскую, охрану. Решение принимают не в штабе ООС", - подчеркнул Саранцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский канал показал украинских пленных

Обмен пленными между Украиной и временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей пройдет 29 декабря по формуле "всех установленных на всех установленных". Украина выдаст 87 человек, ЛНР и ДНР - 55.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Журналистов не будет на обмене пленными - штаб ООС». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
декабря

Семь подземных толчков разрушили три провинции

Самое читаемое
&quot;Хотелось всему миру рассказать, кто моя любимая. Не мог, потому что был женат&quot;
"Хотелось всему миру рассказать, кто моя любимая. Не мог, потому что был женат" Просмотров: 41906
Фотограф Тони Келли: &quot;зритель должен вздрогнуть от своих мыслей и желаний&quot;
Фотограф Тони Келли: "зритель должен вздрогнуть от своих мыслей и желаний"
28
 Просмотров: 21475
Доллар стремительно подорожал: Нацбанк шокировал курсом
Доллар стремительно подорожал: Нацбанк шокировал курсом Просмотров: 10647
Кто будет востребованным на рынке труда в следующем году
Кто будет востребованным на рынке труда в следующем году
 Просмотров: 9441
Француженки любят естественность, скандинавки - уют, американки - практичность: различия моды в мире
Француженки любят естественность, скандинавки - уют, американки - практичность: различия моды в мире
23
 Просмотров: 7803
Донбасс
Война на Донбассе: боевики шесть раз открывали огонь
Война на Донбассе: боевики шесть раз открывали огонь Просмотров: 18
"Зеленскому надо быстро дистанцироваться от следствия" - Арестович
"Зеленскому надо быстро дистанцироваться от следствия" - Арестович
5
 Просмотров: 558
Российский канал показал украинских пленных
Российский канал показал украинских пленных Просмотров: 846
Обмен пленными: на Донбассе закроют пропускной пункт
Обмен пленными: на Донбассе закроют пропускной пункт Просмотров: 252
Зеленский подтвердил дату обмена пленными
Зеленский подтвердил дату обмена пленными Просмотров: 567
Больше всего комментируют
6
После "нормандии": депутат намекнул на изменения в "формуле Штайнмайера"
4
Украина наращивает импорт электроэнергии из Беларуси, игнорируя протесты Литвы — Москаль
1
В клубы ходят пары старше сорока - украинка рассказала о жизни в Ливане
1
Зеленский оказался упрямым - политолог
1
Подозреваемых в захвате здания Мариупольского ГУВД готовят на обмен
Голосов: 4714
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua