Особый статус превратит Донбасс в пророссийское гетто - член ТКГ

Сергей Гармаш раскритиковал заявления Фокина. Фото: Хвиля

Предоставление Донбассу особого статуса превратит регион в пророссийское гетто и будет означать полную реализацию целей России, - говорит член политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, журналист Сергей Гармаш. Так отреагировал на заявление заместителя главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольда Фокина в интервью strana.ua. Тот заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений", нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос "особого статуса" Донбасса.

"Это поставит в критическую ситуацию патриотов, которые там живут. Особенно переселенцев, которых по статистике больше всего на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Геополитически это будет означать отклонение от западного курса к восточному. Амнистия предусмотрена в Минском комплексе мероприятий и должна регулироваться законом Украины. Каким он будет, еще не обсуждали. Те, что убивали, пытали и насиловали, ее точно не получат ", - пояснил Гармаш.

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Говорит, Фокин не озвучивают чьи-то сценарии. Он просто советский человек. Руководствуется антиамериканской позицией и убеждениями, что на Донбассе внутренний конфликт. Этих позиций он не скрывал. Его включение в состав делегации в таком высоком статусе свидетельствует об изменении государственной политики или тактическом шаге - сигнале России о возможных компромиссах. Пока эти его частные инициативы даже не обсуждались в ТКГ.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что в парламенте нет поддержки заявлений первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина по Донбассу. Отвечая на вопрос о недавних высказываний относительно Донбасса главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука и его первого заместителя Витольда Фокина, спикер выразил мнение, что "бросаться такими высказываниями, как минимум, опасно для государства".