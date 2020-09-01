Рада не поддержала заявление Фокина по Донбассу - Разумков

Разумков рассказал о заявлениях Фокина по Донбассу. Фото: Укринформ

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что в парламенте нет поддержки заявлений первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина по Донбассу.

Отвечая на вопрос о недавних высказываний относительно Донбасса главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонида Кравчука и его первого Витольда Фокина, спикер выразил мнение, что "бросаться такими высказываниями, как минимум, опасно для государства", он сказал в эфире программы "Свобода слова".

"Если мы говорим о позиции президента... Мы увидели позицию и Офиса президента, и руководителя Офиса президента, что это личная позиция Витольда Фокина. И я считаю, что это абсолютно правильное заявление, и оно отвечает, в первую очередь, интересам государства" - сказал Разумков.

Говоря о парламенте, он отметил: "Относительно представителей парламента, которые работают в Верховной Раде Украины, наших с вами коллег, - я не видел ни от одного из них заявлений, которые бы поддерживали позицию Фокина. И я рад, что этого не произошло".

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Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.