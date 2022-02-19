Опубликовали видео обстрела, под который попали нардепы и иностранные журналисты

Появилось видео обстрела российско-оккупационных войск, под которые попали журналисты и нардепы. Фото: Скриншот

В сети появилось полное видео обстрела, под который попали министр внутренних дел Денис Монастырский, нардепы и журналисты, в том числе иностранные.

Снаряды упали в 300 метрах от места, где они находились. Видео опубликовало издание "Радио Свобода".

По словам советника министра МВД Антона Геращенко, Монастырский, группа народных депутатов, а также 25 иностранных журналистов попали под миноментный обстрел на позиции 30-й бригады.

"В районе пгт Новолуганского журналисты CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America могли воочию убедиться, кто действительно готовится к наступлению на мирную Украину", - отметил он.

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Позже Юлия Палийчук добавила, что группа, в которую входят народные депутаты и журналисты зарубежных СМИ, находится в безопасном месте. Все вернулись с позиций военных в полном составе. К счастью, никто не пострадал.

Министр внутренних дел Денис Монастырский, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич и другие депутаты от "Слуги народа" прибыли в зону проведения ООС 19 февраля. С начала суток, 19 февраля, со стороны вооруженных формирований России на Донбассе зафиксировали 70 нарушений режима тишины. В частности, 60 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.