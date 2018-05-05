Определили, сколько российских офицеров воюют в Донбассе

Боевиками 1-го и 2-го армейских корпусов в Донецкой и Луганской областях управляют 750 офицеров вооруженных сил России
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
"По нашим данным, до 750 офицеров ВС РФ занимают различные должности в 1-м и 2-м армейских корпусах, начиная от командующего корпуса и заканчивая советниками и разного рода инструкторами", - сказал Скибицкий.
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В мае началась ротация командного состава и с территории России на оккупированный Донбасс заходят новые офицеры.
"Это реальные кадровые военнослужащие России", - подчеркнул Скибицкий.
С мая 2014 по март 2018 на подконтрольной Украины территории Донбасса от мин и взрывоопасных остатков войны погибли по меньшей мере 355 гражданских лиц, еще 1456 получили ранит
В Донецкой области зафиксировано 178 погибших и 1108 раненых, в Луганской области количество погибших достигло 177 человек, раненых - 348.
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