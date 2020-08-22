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суббота, 22 августа 2020 11:13

Они нас защищают: фотограф опубликовал впечатляющие снимки с передовой
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Портрет
Фото: Ян Доброносов
Спортивный зал на передовой
Когда к врагу меньше километра
Утро

Фотограф Ян Доброносов опубликовал фотографии с передовой, где воины защищают Украину от российского агрессора.

В Facebook он рассказал о своей командировке на фронт.

"Как и в 14,15 году увидел, что у нас очень много замечательных людей, именно человечность среди военных.

Среди негатива - всегда грустно смотреть на обычных людей, живущих в прифронтовой зоне. Нет молодежи. А другим просто трудно , - рассказал Доброносов

На фотографиях и видео - быт военных, утренние будни.

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Седьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия оккупировала районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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