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четверг, 26 августа 2021 08:24

Оккупанты засыпали ВСУ обильными обстрелами

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Оккупанты засыпали ВСУ обильными обстрелами
25 августа оккупанты 5 раз обстреляли ВСУ. Фото: facebook.com/pressjfo.news

25 августа вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня.

Стреляли из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, сообщают в ООС.

Под прицел попали позиции ВСУ вблизи Новолуганского, Майского Бахмутского района и Катериновки Марьинского района Донецкой области.

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Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского безпилотникау типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди украинских военных нет", - отчитываются в штабе.

На Донбассе в День Независимости, 24 августа, погибли два военнослужащих.

Оккупанты застрелили старшего сержанта Вооруженных сил Украины Вячеслава Питько. Погибший -1972 года, проходил службу по контракту с июля 2019 года. Служил командиром отделения 74-го разведывательного батальона. У него остались жена, 10-летняя дочь и брат.

Также погиб Александр Аксенов, 1982 года рождения. Был младшим сержантом, бойцом 131-го отдельного разведывательного батальона. Пошел служить 2018 года. На Донбассе был прикомандирован к 28-й отдельной механизированной бригады. Не женат.

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Дата
26
августа

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