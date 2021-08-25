"Могли сложить оружие и пятиться до Збруча" - Кучма назвал причину войны на Донбассе

То, что Россия сделала с Крымом, лучше называть не аннексией, а оккупацией - Кучма. Фото: nv.ua

Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что Крым мог остаться под контролем Украины, если бы мы начали защищаться.

Также считает, что термин "аннексия" не является уместным в отношении полуострова, передает "Украинская правда".

"Я бы назвал то, что Россия сделала с Крымом, а не аннексией, а оккупацией. Аннексия - это же якобы навсегда, это "отрезали и съели". А вот оккупация - это совсем другое: это временно и мы свое вернем. Аннексией можно только возмущаться, но как уже свершившимся фактом, а против оккупации надо бороться".

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А вот войну на Донбассе Кучма поясным противоположной тезой.

"Причины диаметрально противоположны: оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война в Донбассе началась том, что мы начали отвечать оккупантами, перешли к сопротивлению. Могли и не переходить, конечно. Могли сложить оружие и пятиться до Збруча. И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было. А была бы одна большая Малороссия".

Россия планировала аннексию Крыма еще во времена Советского Союза. Из-за пассивности Украины смогла воплотить план в жизнь. Однако если бы украинские военные оружием стали на защиту полуострова, то удалось не только бы защитить Крым, но и не пустить российских военных на Донбасс. О причинах оккупации Крыма и ошибках Украины в интервью Gazeta.ua рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.