В День Независимости на фронте погиб военный Вячеслав Питько

 
Ексклюзивы
1/5
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 477
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 405
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 927
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1170
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 12123
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1233
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
1 Просмотров: 13608
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Просмотров: 1638
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Просмотров: 630
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1 Просмотров: 702
Фото
Все фото
4
27
18
4
3
Враги не смогли сбить - на оккупированные территории запустили украинские флаги
Враги не смогли сбить - на оккупированные территории запустили украинские флаги
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
Как встречали зенитчикив, которые вернулись из зоны ООС
Как встречали зенитчикив, которые вернулись из зоны ООС
&quot;Мать отправила присматривать&quot;: трое братьев вместе воюют на Донбассе
"Мать отправила присматривать": трое братьев вместе воюют на Донбассе
&quot;Азбука Донбасса&quot; - оккупанты издали пропагандистский учебник
"Азбука Донбасса" - оккупанты издали пропагандистский учебник
Видео
Все видео
Позиции украинских воинов накрыли из гранатометов и минометов
Позиции украинских воинов накрыли из гранатометов и минометов
На Донбассе нашли полторы сотни взрывоопасных предметов
На Донбассе нашли полторы сотни взрывоопасных предметов
"Стрелял по всем, кого видел" - пьяный боевик убил семь человек
"Стрелял по всем, кого видел" - пьяный боевик убил семь человек
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Показали трейлер фильма, смонтированного из видео украинских защитников
Показали трейлер фильма, смонтированного из видео украинских защитников
Интервью
1/5
"Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться к возвращению Крыма" - Сенченко
"Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться к возвращению Крыма" - Сенченко
Просмотров: 81
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1395
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 243
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1287
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 288
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 августа 2021
Просмотров: 792
Образили музикантів
– Чула, що влада образила гурт, який співає "Под дождем подождем"? – пише Андрій. На концерті до Дня Незалежності виступлять понад ...
среда, 25 августа 2021 19:12

В День Независимости на фронте погиб военный Вячеслав Питько

  Комментировать
В День Независимости на фронте погиб военный Вячеслав Питько
На фронте погиб командир отделения 74 орб. Фото: facebook.com/otueast

На Донбассе в День независимости, 24 августа, от вражеской пули погиб старший сержант Вооруженных сил Украины Вячеслав Питько.

У погибшего остались жена, 10-летняя дочь и брат. Об этом информирует оперативно-тактическая группировка "Восток".

"Вчера, во время несения службы на взводном опорном пункте, от вражеской пули погиб старший сержант Вячеслав Павлович Питько. Это невосполнимая потеря для страны, для армии, для семьи, друзей и собратьев", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как встречали зенитчикив, которые вернулись из зоны ООС

Погибший -1972 года рождения, проходил службу по контракту с июля 2019 года. Служил командиром отделения 74-го разведывательного батальона.

"Военный достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины", - указывает командование.

Вячеслава Питько похоронят 27 августа в 10:00 на Аллее Славы военного кладбища по улице Весенней (Соцгород) в городе Каменском.

Вячеслав Питько погиб 24 августа, в День Независимости Украины. В этот день российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

23 августа на Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил, тоже погиб украинский военный. Получил ранение, несовместимое с жизнью. В тот день позиции ВСУ обстреляли вооруженные формирования Российской Федерации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В День Независимости на фронте погиб военный Вячеслав Питько». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
августа

Протестующих отправили в психбольницу

Столицу освободили от оккупантов

Самое читаемое
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
27
 1 Просмотров: 13608
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
27
 Просмотров: 12141
Деми Роуз снова зажгла сеть
Деми Роуз снова зажгла сеть
6
 Просмотров: 8253
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн Просмотров: 4653
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому Просмотров: 3690
Донбасс
Россия хочет разрушить Украину "особыми статусами", их не будет - "слуга"
Россия хочет разрушить Украину "особыми статусами", их не будет - "слуга" Просмотров: 477
В День Независимости на Донбассе погиб 38-летний Александр Аксенов
В День Независимости на Донбассе погиб 38-летний Александр Аксенов Просмотров: 531
В День Независимости россияне убили украинского военного
В День Независимости россияне убили украинского военного Просмотров: 297
"Могли сложить оружие и пятиться до Збруча" - Кучма назвал причину войны на Донбассе
"Могли сложить оружие и пятиться до Збруча" - Кучма назвал причину войны на Донбассе Просмотров: 2223
На Донбассе ликвидировали чиновника вооруженных сил РФ
На Донбассе ликвидировали чиновника вооруженных сил РФ Просмотров: 3132
Больше всего комментируют
24
Порошенко облили зеленкой
2
Зеленский раздал награды на Крымском саммите
2
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
1
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
Голосов: 11539
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть