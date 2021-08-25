В День Независимости на фронте погиб военный Вячеслав Питько

На фронте погиб командир отделения 74 орб. Фото: facebook.com/otueast

На Донбассе в День независимости, 24 августа, от вражеской пули погиб старший сержант Вооруженных сил Украины Вячеслав Питько.

У погибшего остались жена, 10-летняя дочь и брат. Об этом информирует оперативно-тактическая группировка "Восток".

"Вчера, во время несения службы на взводном опорном пункте, от вражеской пули погиб старший сержант Вячеслав Павлович Питько. Это невосполнимая потеря для страны, для армии, для семьи, друзей и собратьев", - говорится в сообщении.

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Погибший -1972 года рождения, проходил службу по контракту с июля 2019 года. Служил командиром отделения 74-го разведывательного батальона.

"Военный достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины", - указывает командование.

Вячеслава Питько похоронят 27 августа в 10:00 на Аллее Славы военного кладбища по улице Весенней (Соцгород) в городе Каменском.

Вячеслав Питько погиб 24 августа, в День Независимости Украины. В этот день российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. 23 августа на Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил, тоже погиб украинский военный. Получил ранение, несовместимое с жизнью. В тот день позиции ВСУ обстреляли вооруженные формирования Российской Федерации.