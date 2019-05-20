Оккупанты запретили жителям проходить на украинскую территорию

В поселке Верхнеторецкое Донецкой области, часть которого оккупирована боевиками, местным жителям запретили проходить на украинскую территорию. Таким образом ограничили людям доступ к медицинской помощи, магазинам, работе.
Об этом сообщили в общественной организации "Оборона Мариуполя".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Среди боевиков ДНР и ЛНР участились "самоволки" и дезертирство
"Боевики ДНР устроили гуманитарную катастрофу. После последней ротации на блокпосту разместились вооруженные лица, запретили местным проходить на украинскую территорию", - говорится в сообщении.
Одна часть поселка контролируется украинской армией, другая - часть оккупирована ДНР. Блокпосты украинских защитников и боевиков расположены посреди поселка.
Часть граждан Украины, которые живут в оккупированной части Верхнеторецкого, работает в украинской части поселка и близлежащих населенных пунктах. Дети, живущие в захваченной террористами части, ходят в школу на украинскую территорию.
На пункте пропуска в Новотроицком в Донецкой области служебный пес обнаружил мужчину, который вез 1 кг охотничьего пороха из оккупированной территории в Украине. Мужчину передали работникам Нацполиции.
Комментарии