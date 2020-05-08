Оккупанты врут о наступлении на Донбассе: известна причина

В ОРДЛО врут о наступлении на Донбассе из-за активизации призыв. Фото: pixabay.com

Российско-оккупационные войска активизировали распространение недостоверной информации для проведения призыва на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на данные главного разведывательного управления.

Командование российских оккупационных войск активизировало распространение искаженной и недостоверной информации о якобы "угрозе наступления" подразделений Объединенных сил.

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Таким образом оккупанты пытаются оправдать проведение в условиях карантинного режима очередной призывной кампании местного мужского населения на военную службу в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Российскими кураторами уже начато проведение инструкторско-методических занятий с представителями местных военных комиссариатов по недопущению срыва призыва в мае нынешнего года.

Назвали сумму, которую тратит Российская Федерация на содержание оккупационных режимов на территории Луганской и Донецкой областей. Это минимально 1,3 млрд долларов ежегодно.