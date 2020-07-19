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Оккупанты в Донбассе ограничивают передвижения через КПВВ

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Оккупанты в Донбассе ограничивают передвижения через КПВВ
Оккупанты ограничивают передвижение на Донбассе. Фото: Украинская правда

Из-за ограничений со стороны пророссийских боевиков не все граждане могут попасть на оккупированную территорию Донбасса.

Для помощи таким лицам на всех пунктах пропуска круглосуточно работают специальные палатки, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Вчера в пункте оказания помощи на пункте пропуска "Новотроицкое" остались ночевать 15 граждан, среди которых 2 ребенка. Всего с начала работы таких пунктов помощь получили более 126 тысяч граждан.

"В палатках ГСЧС созданы условия для комфортного пребывания людей и соблюдают соответствующие меры безопасности в связи с карантинными ограничениями", - отметили в службе.

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Есть такое мнение, что Кремль длительное время реализует масштабную программу интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав РФ. Сейчас оккупанты приближаются к поворотному моменту, какой выбирать основной сценарий для этих территорий: "абхазский" или "карабахский".

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