Оккупанты убили украинского воина. Троих ранили

За 9 июля российские оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня. Фото: otueast

За 9 июля боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела погиб один украинский военный. Еще у троих ранения.

Об этом говорится в сводке штаба Операции объединенных сил.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Травмированных бойцов доставили в больницу. Один военный получил ранения, еще двое - боевые травмы. Их состояние удовлетворительное.

Вблизи населенного пункта Зайцево противник обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Невельского враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм.

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"В направлении населенного пункта Пески противник трижды совершал обстрелы из минометов 120-го калибра. В районе Троицкого боевики дважды вели огонь по нашим позициям со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановке противник применял минометы 82-го калибра. Вблизи Авдеевки оккупанты обстреляли бойцов ООС из ручных противотанковых и подствольных гранатометов", - говорится в сообщении ООС.

Кроме того, в районе населенного пункта Крымское военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

В субботу, 10 июля, по состоянию на 7:00 боевики нарушили режим прекращения огня пять раз.

С начала суток, 9 июля, на Донбассе российско-оккупационные войска шесть раз обстреляли украинские позиции. Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил не было. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открыли огонь.