Оккупанты убили еще одного украинского военного

В результате обстрела российско-оккупационных войск погиб украинский военный. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В воскресенье, 12 сентября на Донбассе в результате вражеского обстрела военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке.

"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток зафиксировали три нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Возле Нью-Йорка противник обстрелял позиции украинских защитников с автоматических станковых гранатометов.

В направлении Невельского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Верхнеторецкое российские оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.

Отмечают, что на обстрелы врага украинские защитники открывали огонь.

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11 сентября на Донбассе в результате вражеского огня двое украинских военнослужащих погибли, девять - получили ранения, еще один - боевое травмирование.