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четверг, 15 апреля 2021 18:36

Оккупанты трижды обстреляли украинские позиции

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Оккупанты трижды обстреляли украинские позиции
Боевики били по украинским позициям на Донбассе. Фото: glavcom

В течение текущих суток на Донбассе зафиксировали 3 обстрела украинских позиций.

Неподалеку Новозвановки противник открывал огонь из гранатометов различных систем, а у поселка Зайцево - из стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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В районе Новгородского враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил нет.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил пиротехники ГСЧС разминировали 8 га территории и передали на уничтожение 66 взрывоопасных предметов.

За прошедшие сутки, 14 апреля, было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь среди наших военных нет.

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