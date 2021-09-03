Оккупанты размещают оружие и тяжелую технику в жилых районах Донбасса

Вблизи Новоселовки боевики разместили семь БМП и бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Оккупанты в нарушение линий отвода вооружения размещают на Донбассе вражеские танки, гаубицы, зенитные установки и БМП.

Военную технику боевиков заметили вблизи населенных пунктов, в жилых районах и на полигонах, сообщает специальная мониторинговая миссия организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"ОБСЕ заметила три гаубицы 122-го калибра "Гвоздика" и семь танков Т-72 на полигоне в неподконтрольном правительству районе Донецкой области. Их засек беспилотник вблизи Новоселовки Покровского района. За выделенными местами хранения вооружения СММ обнаружила шесть танков на двух полигонах в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в отчете.

18 боевых бронированных машин и зенитную установку обнаружили в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областях, в том числе на полигоне и в жилом квартале. На полигоне вблизи поселка Александровского Донецкой области боевики разместили пять танков неустановленного типа и еще один танк T-64 в Мирном Луганской области.

Вблизи Новоселовки боевики разместили также семь БМП и бронированную ремонтно-эвакуационную машину. В жилом районе Новогригорьевка Солонянского района беспилотник засек зенитную установку, БТР, БМП. А еще восемь бронетранспортеров боевики разместили возле Первомайска Луганской области.

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В августе этого года на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда объявили всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил. Ранения получили 28 бойцов. Пророссийские боевики ни дня не прекращали стрелять. Несколько раз открывали огонь по тыловым позициям украинских войск. Наибольший обстрел произошел 28 августа, когда артиллерией ударили по привокзальном района в Авдеевке Донецкой области. Частично сгорела база батальона, который располагался там.