Оккупанты на Донбассе ранили украинского военного

На Донбассе ранили украинского военного. Фото: РБК

На Донбассе военный ВСУ получил осколочное ранение.

Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки"Восток"

"После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - отмечает "Восток".

После ответного огня боевики прекратили свои преступные действия.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавляет пресс-служба.

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31 августа вооруженные формирования России восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе. Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.