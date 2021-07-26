Оккупанты размещают оружие и тяжелую технику в жилых районах Донбасса

ОБСЕ сообщает о вооружении, размещенном в нарушение линий отвода. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В жилых районах оккупированного Донбасса российские наемники размещают тяжелую военную технику.

Возле жилых кварталов неподконтрольных правительству областей наблюдатели обнаружили восемь ББМ и две зенитные установки, отчитывается ОБСЕ.

"В Луганской области вблизи Пахаловки Славяносербского района боевики разместили бронетранспортер МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23, а возле поселка Сентяновка - два миномета "Сани" 120-го калибра", - говорится в отчете.

Беспилотник миссии также засек зенитную установку типа ЗУ-23 вблизи жилого района Донецка, обнаружил пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин типа БРЭМ и БТС-4а, а также два бронетранспортера МТ-ЛБ.

Наблюдатели из организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обнаружили вооружение, размещенное в нарушение линий отвода. Вблизи жилых районов Донецка беспилотник ОБСЕ заметил самоходную гаубицу "Акация".

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На временно оккупированной территории Луганской области катастрофическая нехватка питьевой воды. Оккупационные власти РФ критически ограничили поставки питьевой воды населению, что в жару может повлиять на сильное ухудшение ее качества.