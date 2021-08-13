Оккупанты ранили украинского воина

12 августа вооруженные формирования РФ 5 раз обстреляли ВСУ. Фото: facebook.com/pressjfo.news

12 августа вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим тишины на Донбассе. Один военный получил огнестрельное ранение. Сейчас он в больнице. Состояние его здоровья - средней тяжести.

Под прицел оккупантов вчера попали позиции ВСУ в Донецкой области, сообщают в ООС.

Вблизи поселка Пески Ясиноватского района противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Новомихайловки в Марьинском районе трижды обстреливали наши позиции с станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В направлении Южного Бахмутского района российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.

Сегодня утром оккупанты режима тишины не нарушали.

Боевики на Донбассе размещают тяжелую военную технику в нарушение всех договоренностей. ОБСЕ зафиксировала 3 гаубицы и 15 танков, размещенных в нарушение линий отвода на полигоне возле н. п. Новоселовка. Речь идет о самоходных гаубицах 122 калибра типа 2С1 "Гвоздика" и танках Т-72 (10 ед.), Т-64 (2 ед) и неустановленного типа (3 ед.).