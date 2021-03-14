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воскресенье, 14 марта 2021 18:21

Оккупанты ранили украинского военного

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Оккупанты ранили украинского военного
Раненый военный находится в удовлетворительном состоянии. Фото: ОТУ "Север"

14 марта на Донбассе, в полосе ответственности ОТУ "Север" военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение.

Военному оперативно оказали первую медицинскую помощь. Его эвакуировали в лечебное учреждение, сообщает пресс-центр ОТУ "Север".

"Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

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"На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВС Украины. Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей", - добавили в ОТУ "Север".

12 марта на Донетчине снайпер из рядов российско-оккупационных войск убил военнослужащего ВСУ 30-летнего Александра Пекура. Военный родом из села Гуровщина на Тернопольщине.

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Дата
14
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