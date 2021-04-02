Оккупанты ранили еще одного украинского воина

Бойцу оперативно оказали помощь. Фото: "Украинская правда"

С начала суток оккупанты 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе. В результате обстрелов ранили украинского воина.

Бойцу оперативно оказали помощь, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"На Луганском направлении возле населенного пункта Новотошковское враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. На Донецком направлении вблизи населенных пунктов Гнутове и Пищевик российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Своими действиями Российская Федерация завела ситуацию в тупик, выход из которого только один - дипломатия.