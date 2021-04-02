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пятница, 02 апреля 2021 08:10

Оккупанты били минами 120 калибра и с противоракетного комплекса. ВСУ - ответили

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Оккупанты били минами 120 калибра и с противоракетного комплекса. ВСУ - ответили
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 1 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Вследствие враждебных действий 2 военнослужащих получили ранения, сообщили в штабе ООС.

Так, вблизи Песков российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибров, а у Старогнатовка, Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, оккупанты обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Водяного, что в Донецкой области, российские наемники применили в направлении позиций украинских защитников противотанковый ракетный комплекс. Вблизи Светлодарска, Луганского и Золотого-4 захватчики обстреливали наши позиции с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Шумов и Новотошковки - с автоматических станковых гранатометов.

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"В результате враждебных действий два военнослужащего из состава операции Объединенных сил получили ранения. Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненых - удовлетворительное. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", - рассказали в штабе.

Также оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройства новых оборонительных позиций. 1 апреля зафиксировано проведение инженерных работ в лесопосадке вблизи Шумов. Там военные РФ обустраивали новые оборонительные сооружения длиной 90 м по направлению позиций Вооруженных Сил Украины.

По состоянию на утро 2 апреля обстрелов не зафиксировано.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Своими действиями Российская Федерация завела ситуацию в тупик, выход из которого только один - дипломатия.

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02
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