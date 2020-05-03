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воскресенье, 03 мая 2020 09:21

Оккупанты ранили двух украинских воинов. Получили в ответ "двухсотого" и "трехсотых"

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Оккупанты ранили двух украинских воинов. Получили в ответ &quot;двухсотого&quot; и &quot;трехсотых&quot;

За сутки, 2 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня, почти так же, как и предыдущих суток. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Трижды обстреливали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наши позиции неподалеку Авдеевки. Вели огонь рядом с Богдановкой, вблизи населенного пункта Гнутово, неподалеку Старогнатовка, Песков, Каменки и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники вели огонь по позициям ООС вблизи Хутора Свободный, по окраинам Орехово, по населенному пункту Крымское.
Защитников Новоалександровки оккупанты обстреляли из 82 мм минометов, а защитников Южного дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Двое украинских воинов получили ранения.

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На такие преступные действия наши воины открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. После чего оккупанты прекратили свою активность. Уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.

Потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции не зафиксировано.

Минулої доби, 1 травня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. Троє українських воїнів отримали поранення.

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