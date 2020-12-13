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воскресенье, 13 декабря 2020 18:08

Оккупанты пять раз нарушили режим тишины

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Оккупанты пять раз нарушили режим тишины
В ООС сообщили о 5 нарушений режима прекращения огня. Фото: DW

С начала суток на Донбассе зафиксировали пять нарушений режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центре ООС

"Так, вблизи Южного враг применил против украинских воинов минометы 82-го калибра. С гранатометов различных систем враг открывал огонь неподалеку Водяного, что на приморском направлении. Не было спокойно и у Водяного вблизи Донецка. Здесь российско-оккупационные войска задействовали против наших защитников автоматические станковые гранатометы.

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Провокационные действия оккупанта не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому огонь они не открывали", - рассказали в штабе.

Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.

О нарушении режима прекращения огня боевиками сообщили представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

За прошедшие сутки 12 декабря оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня. Ранены двое военнослужащих. В районе населенных пунктов Верхнеторецкое и Золотое-4 оккупанты обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.

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