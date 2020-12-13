Оккупанты пять раз нарушили режим тишины

С начала суток на Донбассе зафиксировали пять нарушений режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центре ООС
"Так, вблизи Южного враг применил против украинских воинов минометы 82-го калибра. С гранатометов различных систем враг открывал огонь неподалеку Водяного, что на приморском направлении. Не было спокойно и у Водяного вблизи Донецка. Здесь российско-оккупационные войска задействовали против наших защитников автоматические станковые гранатометы.
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Провокационные действия оккупанта не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому огонь они не открывали", - рассказали в штабе.
Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.
О нарушении режима прекращения огня боевиками сообщили представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
За прошедшие сутки 12 декабря оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня. Ранены двое военнослужащих. В районе населенных пунктов Верхнеторецкое и Золотое-4 оккупанты обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.
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