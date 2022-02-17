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четверг, 17 февраля 2022 12:18

Оккупанты продвигают фейк о "массовых убийствах" на Донбассе

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Оккупанты продвигают фейк о &quot;массовых убийствах&quot; на Донбассе
В России готовят фейк о массовых захоронениях. Фото: StopFake

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по поводу выявления на Донбассе пяти захоронений мирных жителей.

Оккупанты заявили, что эти люди погибли в 2014 году "в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований", передает StopFake.

Организация предостерегает медиа не вестись на эту провокацию.

Российская пропаганда регулярно пытается продвигать фейк о "геноциде на Донбассе". Об "истреблении мирного населения Донбасса украинскими военными" говорили президент РФ Владимир Путин и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Ни одна международная организация не фиксировала массовые убийства, в которых можно обвинить украинские войска.

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"Подготовка к продвижению подобных фейков проводилась заранее. Фейковая поисковая деятельность в ОРДЛО активизировалась летом этого года, когда 22 июля 2021 года Россия подала на Украину иск в Европейский суд по правам человека", - говорится в сообщении.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение в Международный уголовный суд о "парадах военнопленных" и разрушении мостов на Донбассе. Она провела первое заседание Международного совета экспертов по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта с участием его иностранных членов.

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