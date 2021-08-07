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суббота, 07 августа 2021 09:20

Оккупанты продолжают минометные обстрелы украинских позиций

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Оккупанты продолжают минометные обстрелы украинских позиций
На Донбассе ОБСЕ фиксирует обстрелы со стороны оккупантов. facebook.com/pressjfo.news

На Донбассе за прошедшие сутки, 6 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщили в утреннем возведении штаба командования Объединенных сил по ситуации в районе проведения ООС состоянию на семь часов утра.

Вблизи Водяного, что у Донецка, враг обстреливал наши позиции из минометов 82-го калибра. В направлении Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

У Новотошковского противник применял автоматические станковые, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Неподалеку Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.

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Боевых потерь среди украинских защитников нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7 часов утра субботы 7 августа, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксовалы. Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

5 августа вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим тишины в Донбассе. Стреляли из ручных, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, артиллерийских систем 122-мм калибра.

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