Оккупанты обстреляли село. Кикие последствия

5 августа вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим тишины. Фото: facebook.com/pressjfo.news

5 августа вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим тишины в Донбассе. Стреляли из ручных, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, артиллерийских систем 122-мм калибра.

Под прицел попали позиции ВСУ неподалеку Авдеевки Покровского района, Южного Бахмутского района, Водяного Мариупольского района Донецкой области, а также Золотого-4 Северодонецкого района и Новоташкивського Попаснянского района Луганской области, отчитываются в ООС.

Кроме того, от боевиков досталось мирным жителям Донбасса. С артиллерийских систем 122-мм калибра противник открывал огонь по окраине Галициновки Марьинского района. Артиллерией повредило сельскохозяйственные угодья и дорогу. С противотанковых пушек оккупанты обстреляли Красноговирку Ясиноватского района. Снарядом повредило жилое пятиэтажное здание и гражданский автомобиль, один крестьянин получил тяжелое ранение.

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Сегодня утром оккупанты режима тишины не нарушали. Боевых потерь среди украинских военных нет.

4 августа вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе. Один военный получил боевое травмирования. Сейчас находится в больнице, состояние здоровья - удовлетворительное. Боевики стреляли из минометов 120- и 82-мм калибров, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, артиллерийских систем калибра 122-мм, стрелкового оружия.