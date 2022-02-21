Оккупанты повредили более ста домов у линии разграничения на Донбассе

Фото: facebook.com/evgeny.kaplin

Вблизи линии разграничения на Донбассе за последние четыре дня оккупанты обстрелами повредили 104 домовладения мирных жителей.

Четверо гражданских получили контузии и минно-взрывные ранения, сообщил руководитель гуманитарной миссии "Подснежник" Евгений Каплин в Facebook.

"С начала эскалации боевых действий, за последние четыре дня, вблизи линии разграничения на подконтрольной правительству Украины территории повреждены 104 домовладения мирных жителей", - написал Каплин.

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В ночь на 20 февраля и воскресенье, 21 февраля, в ходе обстрелов из тяжелого вооружения на линии разграничения было повреждено 22 дома мирных жителей: в Новогнатовке - 14, Победе - четыре.

Также повреждения получили по одному дому в населенных пунктах Славное, Южное, Малиновое, Луганское и т.д.

На Донбассе оккупанты продолжают нарушать режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Оккупанты размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов и коварно ведут огонь из населенных пунктов. Такими действиями враг пытается заставить подразделения Вооруженных сил Украины открывать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей.