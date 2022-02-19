Оккупанты размещают артиллерию возле жилых домов

На Донбассе оккупанты продолжают нарушать режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
По состоянию на 22:00 18 февраля противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, вооружение боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы.
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"Особенно циничным был обстрел КПВВ "Счастье" на котором находилась гуманитарная колонна Управления Верховного Комиссара ООН. Враг применил минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВ нет", - говорится в сообщении.
Оккупанты размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов и коварно ведут огонь из населенных пунктов.
"Такими действиями враг пытается заставить подразделения Вооруженных сил Украины открывать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей", - поясняют в ООС.
Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы Международного гуманитарного права.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Так называемый генпрокурор ЛНР Сергей Горенко опубликовал в сети видео, как стреляет из 122-мм гаубицы Д-30. Этот ролик Горенко разместил в Instagram.
Террорист также проставил геопозицию – Станица Луганская, которая в последние дни находится под обстрелами боевиков.
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