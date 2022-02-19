Оккупанты размещают артиллерию возле жилых домов

Оккупанты провоцируют ВСУ коварными обстрелами. Фото: gettyimages

На Донбассе оккупанты продолжают нарушать режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

По состоянию на 22:00 18 февраля противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, вооружение боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы.

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"Особенно циничным был обстрел КПВВ "Счастье" на котором находилась гуманитарная колонна Управления Верховного Комиссара ООН. Враг применил минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВ нет", - говорится в сообщении.

Оккупанты размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов и коварно ведут огонь из населенных пунктов.

"Такими действиями враг пытается заставить подразделения Вооруженных сил Украины открывать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей", - поясняют в ООС.

Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы Международного гуманитарного права.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Так называемый генпрокурор ЛНР Сергей Горенко опубликовал в сети видео, как стреляет из 122-мм гаубицы Д-30. Этот ролик Горенко разместил в Instagram. Террорист также проставил геопозицию – Станица Луганская, которая в последние дни находится под обстрелами боевиков.