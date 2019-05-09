Оккупанты передали тело погибшего украинского военного

Денис Козьма

8 мая, около 12.00 наемники РФ передали тело погибшего Дениса Козьмы (позывной Дед). Был 1987 года рождения. Уроженец села Приозерное Килийского района Одесской области, военнослужащий 137-го отдельного батальона морской пехоты 35-й отдельной бригады морской пехоты. Это произошло в районе КПВВ "Александровка".

Денис Козьма 1 мая исчез во время боя близ села Николаевка Волновахского района Донецкой области, в районе оккупированного Докучаевска. Преследовал в резервной группе ДРГ противника, которая под прикрытием тумана пыталась незаметно преодолеть полосу обеспечения. Для прикрытия отступления противник начал обстрел с ПКК и стрелкового оружия. Бойца тогда украинские военные не нашли.

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5 мая от вражеской стороны поступила информация, что тело украинского военнослужащего находится в морге на оккупированной территории.

Денис Козьма родился 20.08.1987 года. С детства занимался футболом, играл в спортивной школе. Во время противостояний в Одессе 2 мая 2014 отстоял город от посягательств пророссийских коллаборационистов, и когда начался пожар в Доме профсоюзов - спасал их из здания, охваченной огнем. После этого пошел добровольцем в 28 ОМБр, на фронте - с августа 2014 года, в дальнейшем подписал контракт.