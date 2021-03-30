Оккупанты палят из запрещенного вооружения. ВСУ - не отвечают

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 29 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Рядом с Зайцевым враг открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи Светлодарска - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В пригороде Широкино, Марьинки и Старогнатовки противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди наших военных нет сообщили в штабе ООС.

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"Накануне заседания Трехсторонней контактной группы российскими наемниками осуществлен ряд провокаций вдоль всей линии разграничения. Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня. С наступлением благоприятных погодных условий, оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройства новых оборонительных позиций. 29 марта зафиксировано три таких случая: в районе Донецкого аэропорта, вблизи Марьинки и Зайцевого", - рассказали в штабе.

По состоянию на утро 30 марта обстрелов не зафиксировано.

Украинская армия готова пойти в наступление в Донбассе и имеет шансы вернуть оккупированные территории. Но попытка отвоевать украинскую землю связана с многочисленными рисками и может привести к непоправимым последствиям.