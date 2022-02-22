Оккупанты обстреляли жилой дом в Луганской области

Пострадавших в результате обстрела нет. Фото: Сергей Гайдай

В городе Счастье Луганской области боевики попали в жилой дом.

Об этом написал глава ЛОГА - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в Facebook.

"В течение суток обстрелы не утихают. По адресу улица Донецкая, 20 - попадание, жертв нет. Сейчас ждут тишины, чтобы обследовать дом и эвакуировать тех, кто там остался", - написал он.

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Вчера формирование Российской Федерации в 84 раза нарушило режим прекращения огня. 64 обстрела были с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В ночь на 22 февраля Россия перебросила на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей тяжелую технику без опознавательных знаков. Произошло это через несколько часов после выступления президента страны-агрессора Владимира Путина и "признания" им ЛДНР. Репортер заметил около пяти танков в колонне на окраине оккупированного Донецка. Еще два - в другой части города. По его словам, опознавательных знаков на технике не было видно.