Оккупанты обстреляли улицу Авдеевки

Российские боевики расстреляли дома жителей Авдеевки из минометов 120 калибра.

Огонь вели с позиций захваченного села Каштановый, сообщили в ООС.

"От разрыва мин, в двух домах по адресу Нахимова 1 и 3, повреждены окна и металлическая ограда. Во время второго обстрела, на этой же улице мина попала в крышу дома номер 13", - говорится в сообщении.

Фото: ООС

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От обстрела оккупантов никто не пострадал, но людям нанесли немалые убытки.

30 июня в результате обстрела повреждены 3 частных дома в Авдеевке Донецкой области. Пострадавших среди мирного населения нет. На месте работала следственно-оперативная группа Национальной полиции. 28 июня с 18:12 до 19:43 враг беспощадно обстрелял город Новолуганское Донецкой области, применив при этом артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм.