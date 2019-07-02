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вторник, 02 июля 2019 12:55

Оккупанты обстреляли улицу Авдеевки
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Российские боевики расстреляли дома жителей Авдеевки из минометов 120 калибра.

Огонь вели с позиций захваченного села Каштановый, сообщили в ООС.

"От разрыва мин, в двух домах по адресу Нахимова 1 и 3, повреждены окна и металлическая ограда. Во время второго обстрела, на этой же улице мина попала в крышу дома номер 13", - говорится в сообщении.

Боевики уничтожили имущество жителей Авдеевки
Фото: ООС
Боевики уничтожили имущество жителей Авдеевки
Боевики уничтожили имущество жителей Авдеевки
Боевики уничтожили имущество жителей Авдеевки
Боевики уничтожили имущество жителей Авдеевки

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От обстрела оккупантов никто не пострадал, но людям нанесли немалые убытки.

30 июня в результате обстрела повреждены 3 частных дома в Авдеевке Донецкой области.

Пострадавших среди мирного населения нет. На месте работала следственно-оперативная группа Национальной полиции.

28 июня с 18:12 до 19:43 враг беспощадно обстрелял город Новолуганское Донецкой области, применив при этом артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм.

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  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
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  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
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