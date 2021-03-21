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воскресенье, 21 марта 2021 09:23

Оккупанты обстреляли украинские позиции из гранатометов

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Оккупанты обстреляли украинские позиции из гранатометов
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские бойцы открывали огонь. Фото: ООС

За 20 марта на Донбассе 9 раз нарушали режим прекращения огня.

Это произошло в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Північ", сообщает штаб ООС.

Кроме этой территории, нарушение также зафиксировали у Южного, где оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы - из стрелкового оружия.

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У населенного пункта Водяное на Приазовье в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", оккупанты обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем.

В пригороде Лебединского по нашим позициям враги использовали стрелковое оружие, а вблизи поселка Широкино - вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские бойцы открывали огонь.

Во время вражеского обстрела на Донбассе погиб морской пехотинец Андрей Грабарь. Погибшему украинскому военному было 25 лет.

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