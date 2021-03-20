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суббота, 20 марта 2021 13:03

Назвали имя погибшего на Донбассе военного

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Назвали имя погибшего на Донбассе военного
Украинский воин погиб в результате обстрелов боевиков. Фото: Facebook

Во время вчерашнего вражеского обстрела на Донбассе погиб морской пехотинец Андрей Грабарь.

Погибшему украинскому военному было 25 лет. Об этом сообщила пресс-служба 36-й ОБрМП им.контр-адмирала М. Белинского в Facebook.

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"Андрей Владимирович в памяти украинского народа навсегда останется смелым морским пехотинцем и патриотом своей страны. Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея. Светлая память воину", - говорится в сообщении.

12 марта на Донетчине снайпер из рядов российско-оккупационных войск убил военнослужащего ВСУ 30-летнего Александра Пекура. Военный родом из села Гуровщина на Тернопольщине.

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