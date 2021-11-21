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воскресенье, 21 ноября 2021 10:44

Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов

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Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов
Российские наемники нарушили перемирие на Донбассе. Фото: ООС

За прошедшие сутки 20 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

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В направлении Песков противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За сутки 19 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали 17 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

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Дата
21
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