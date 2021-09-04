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суббота, 04 сентября 2021 18:15

Оккупанты обстреляли позиции украинских воинов, есть раненый

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Оккупанты обстреляли позиции украинских воинов, есть раненый
В результате обстрела оккупантов пострадал украинский защитник. Фото: ua.news

С начала суток на Донбассе боевики один раз обстреляли позиции украинских военных.

В результате обстрела один боец ​​Вооруженных сил получил тяжелое ранение. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

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"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение", - говорится в сообщении.

Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое

Об обстреле со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона сообщила представителям Миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

3 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 1 нарушение режима прекращения огня. У Катериновки противник применял автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В ночь с 31 августа на 1 сентября на территории оккупированных районов Луганской области прошла колонна тяжелой бронетехники.

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