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четверг, 17 февраля 2022 17:53

Оккупанты обстреляли еще один населенный пункт
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Оккупанты 17 февраля обстреляли из артерии крупного калибра село Новозвановку Северодонецкого района.

Часть села осталась без электроснабжения, сообщила местная райгосадминистрация в Facebook.

"Сегодня из артиллерии 152-го калибра обстреляли село Новозвановку на Попаснянщине. Прибывшие на место представители городской военно-гражданской администрации зафиксировали прямые попадания в хозяйственных сооружений жилых домов, выбиты оконные стекла в частных домах по ул. Суворова и повреждены линии электропередач", - говорится в сообщении.

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Фото: facebook.com/ppsrda

Совместно с работниками ВГА на место происшествия оперативно прибыли представители гуманитарной миссии помощи мирному населению в зоне военного конфликта "Пролеска".

Российские оккупанты обстреляли Станицу Луганскую примерно в 9:00 17 февраля. Один снаряд попал в детский садик, где на тот момент находились дети. По предварительным данным, малыши не пострадали. Контузии получили две воспитательницы заведения. Также пострадал мужчина.

Через час боевики обстреляли школу в поселке Врубовка Луганской области. На момент атаки в ООШ по ул. Школьной, 5 находились 30 учеников и 14 работников. О пострадавших не сообщают. В результате обстрела повреждены окна школы и газопровод в поселке Врубовка. Без газоснабжения остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

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Дата
17
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