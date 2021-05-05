Оккупанты обстреляли Covid-больницу в Донецкой области

В ночь на 5 мая российско-оккупационные войска в Донецкой области обстреляли Марьинскую центральную райбольницу.

В результате обстрела повреждены окна в здании первого корпуса больницы, где сейчас проходят лечение 45 Covid-больных, сообщает Марьинская городская военно-гражданская администрация. После обстрела там отсутствует электроснабжение. Пострадавших нет.

Фото: facebook.com/marinskavca

"Вчера ночью город Красногоровка подвергся обстрелу. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Сотрудниками полиции проводится расследование. Городская военно-гражданская администрация принимает меры для того, чтобы ликвидировать последствия обстрела", - говорится в сообщении.

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СММ ОБСЕ только за два дня обнаружила более 2 тыс. мин вблизи населенных пунктов Сигнальное и Верхнешироковское. Откровенное пренебрежение наемниками вопросов гуманитарного разминирования, отсутствие предупредительных знаков и ограждений вокруг заминированных площадей, хаотичность минирования и отсутствие карт минных полей, установленных оккупантами вблизи населенных пунктов на временно оккупированной территории, представляет серьезную проблему и подвергает опасности мирное население.