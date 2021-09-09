Оккупанты обстреляли Авдеевку: чем все закончилось

Сегодня утром нарушений со стороны оккупантов не фиксировали. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали ответный огонь.

Двое украинских бойцов получили осколочные ранения, сообщает штаб ООС. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - средней тяжести.

"8 сентября возле Авдеевки Покровского района и Опытного Ясиноватского района Донецкой области противник применял запрещенные минометы 120-го калибра, а неподалеку Павлополя Волновахского района Донетчины - станковые противотанковые гранатометы", - говорится в сообщении.

В направлении Широкино Мариупольского района Донецкой области российские наемники обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также они совершили прицельный обстрел из артиллерии калибра 122 мм вблизи Кряковки Новоайдаровского района и Старогнатовки Волновахского района Луганской области.

Возле Золотого-4 Попаснянского района Луганщины боевики дважды обстреляли наши позиции из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Зафиксировали также пролеты трех беспилотников боевиков типа "ОРЛАН-10" с пересечением линии соприкосновения.

Сегодня утром нарушений со стороны оккупантов не фиксировали.

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В августе этого года на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда объявили всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил. Ранения получили 28 бойцов. Пророссийские боевики ни дня не прекращали стрелять. Несколько раз открывали огонь по тыловым позициям украинских войск. Наибольший обстрел произошел 28 августа, когда артиллерией ударили по привокзальном района в Авдеевке Донецкой области. Частично сгорела база батальона, который располагался там.