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Провокации на Донбассе продолжаются: в штабе сообщили плохие новости

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Провокации на Донбассе продолжаются: в штабе сообщили плохие новости
На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали ответный огонь. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Один военный получил огнестрельное ранение, его госпитализировали в удовлетворительном состоянии, сообщает штаб ООС. На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали ответный огонь.

"7 сентября в районе Водяного на Приазовье враг применил гранатометы различных систем. В районе Причепиловки Новоайдарского района Луганской области и Новолуганского Бахмутского района Донецкой противник обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Новомихайловки в Марьинском районе Донецкой области и Зайцевого, расположенного рядом с оккупированной Горловкой, российские наемники обстреляли позиции ВСУ из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В направлении Железного Бахмутского района Донецкой области российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, российские наемники осуществили дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2 участка местности вблизи Катериновки Марьинского района Донецкой области.

Сегодня утром нарушений со стороны оккупантов не фиксировали.

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В августе этого года на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда объявили всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил. Ранения получили 28 бойцов.

Пророссийские боевики ни дня не прекращали стрелять. Несколько раз открывали огонь по тыловым позициям украинских войск. Наибольший обстрел произошел 28 августа, когда артиллерией ударили по привокзальном района в Авдеевке Донецкой области. Частично сгорела база батальона, который располагался там.

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