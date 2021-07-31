Оккупанты обстреливают украинских военных из гранатометов

За прошлые сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Фото: пресс служба штаба Объединенных сил

30 июля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник дважды применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие, сообщает пресс служба штаба Объединенных сил.

В направлении населенного пункта Новоселовка-2 российские наемники обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения.

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Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

30 июля президент Владимир Зеленский посетил Авдеевку в Донецкой области. Там представил нового командующего Объединенных сил Александра Павлюка.