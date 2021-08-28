Оккупанты обстреливают Авдеевку. Есть раненый

Оккупанты обстреливают Авдеевку. Фото: "УНИАН".

Утром, 28 августа российские оккупанты обстреливают Авдеевку Донецкой области.

Огонь открыли со стороны оккупированного Спартака. Один украинский военный получил ранения, передает "Суспільне".

Первый обстрел города начался в 6.15. Оккупанты выпустили более 20 снарядов 120-го калибра. С 10.30 продолжается второй.

"Есть информация о попадании снарядов по гражданской инфраструктуре, но пока она еще неподтвержденная. Один украинский военнослужащий получил осколочное ранение", - сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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По словам руководителя Авдеевской военно-гражданской администрации Виталия Барабаша, из-за обстрелов в одном из жилых районов города нет электричества.

На место происшествия выехали представители украинской стороны Общего центра по контролю и координации для фиксации и документирования последствий обстрела со стороны российских оккупантов.

27 августа российские оккупанты семь раз нарушили режим тишины в Донбассе. Один украинский воин погиб.