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вторник, 31 августа 2021 08:49

Оккупанты наращивают атаку. Имеем погибшего и раненых

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Оккупанты наращивают атаку. Имеем погибшего и раненых
Оккупанты 30 августа 11 раз обстреляли ВСУ. Фото: facebook.com/pressjfo.news

30 августа на Донбассе зафиксировали 11 нарушений режима тишины. От вражеских обстрелов один украинский военный погиб, другой получил ранения. Еще один воин травмировался, подорвавшись на мине.

"Раненых доставили в больницу. Состояние здоровья - средней степени тяжести", - отчитываются в ООС.

Так, вчера враг обстрелял наши позиции у Шумов Бахмутского района, Катериновки Марьинского района, Водяного и Широкино Мариупольского района Донецкой области, а также Новозвановки, Новотошковского Попаснянского района, Троицкого Сватовского района Луганщины. Целились из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, с БПЛА сбросили гранату ВОГ-17.

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Чтобы прекратить обстрелы украинские защитники открывали огонь в ответ.

Сегодня утром оккупанты трижды нарушили режим тишины. В направлении Широкино стреляли из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки - с минометов 120-го калибра. Близ Нью-Йорка Бахмутского района вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Обстрелами в зоне ООС российская сторона стремится послать сигнал США, чтобы предостеречь их от сближения с Украиной. Если наши военные будут активно отвечать противнику - Украину могут обвинить в провоцировании обострения и агрессии.

Россия хочет, чтобы Байден не выполнял просьб Зеленского. Ее главная цель, чтобы США не поощряли продвижение Украины в НАТО и не перебрасывали свои войска на ее территорию.

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Дата
31
августа

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